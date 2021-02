Cuide dos pulmões com avenca

Por possuir propriedades emolientes, diuréticas e expectorantes, esta erva é indicada para tratar rouquidão, asma, bronquite aguda e crônica, gripe, afecção dos brônquios e tosse seca provocada por irritação das vias aéreas superiores.

O chá da erva atua na eliminação do catarro pulmonar e pode ser usado para lavar o couro cabeludo, fortalecendo os fios e evitando as quedas. Também alivia as dores das cólicas menstruais por conta da sua ação antiespasmódica uterina.

Em todos os casos é necessária a orientação de um profissional.