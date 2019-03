CTPS Digital, a carteira de trabalho na palma da mão

O app pode ser baixado gratuitamente nas lojas Play Store e Appel Store de smartphones com Android e iOS. O serviço oferece todos os dados do documento físico em formato digital. Por meio dele, o usuário pode consultar o número do seu PIS/PASEP, checar o seu contrato de trabalho atual e até mesmo solicitar segunda via da caderneta, por exemplo, em caso de perda.

Muito útil, a plataforma facilita o processo de verificar informações contidas na carteira de trabalho, além de dispensar ter em mãos a versão física do documento.

Como cadastrar e utilizar

Confira o passo a passo de como se cadastrar e utilizar o CTPS Digital, no smartphone. As orientações valem para usuários de aparelhos com o sistema operacional do Google e iOS.

1. Instale o CTPS Digital pela loja de aplicativos de seu celular. No primeiro acesso é necessário fazer login em sua conta ou se cadastrar no site do Governo. Basta deslizar a tela para o lado e ir em “Entrar”;

2. Insira o seu CPF e senha ou, caso não possua cadastro no portal Cidadão.br, toque em “Cadastre-se”. Em seguida, selecione novamente “Cadastre-se”;

3. Feito o processo anterior, um aviso informa sobre a necessidade de confirmar os dados da sua Carteira de Trabalho e Previdência Social. Toque em “Continuar” e preencha com as informações solicitadas;

4. Na etapa seguinte, responda a cinco perguntas pessoais para confirmar a sua identidade. Uma senha provisória será gerada e exibida na tela. Não esqueça de anotar os números;

5. Na tela de login do app, digite o seu CPF e insira a senha provisória. Você deve fornecê-la novamente em “Senha atual” e criar um novo código de proteção. Depois, vá até “Alterar senha”;

6. O acesso do app CTPS Digital deve ser autorizado após confirmar seus dados pessoais pelo portal Cidadão.br. Na sequência, serão exibidos na tela inicial os dados básicos da sua carteira de trabalho;

7. Na aba seguinte, visualize o seu contrato de trabalho atual. Toque sobre ele para ler os detalhes;

8. A terceira aba deve exibir o QR Code. Ele serve para comprovar a autenticidade das informações. Na última guia, é possível acessar a política de privacidade, ver perguntas frequentes, solicitar segunda via da sua carteira de trabalho ou sair do aplicativo.