Cruze Premier 2020, o primeiro carro com Wi-Fi

Tudo isso mantendo a compatibilidade com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay de projeção de smartphones.

Apesar de os serviços poderem ser independentes, o Wi-Fi utiliza-se da estrutura do sistema OnStar, outro item exclusivo do Cruze em seu segmento.

A Claro é a empresa de telecomunicações provedora do sinal para o Wi-Fi dos veículos Chevrolet. A parceria da Claro com a GM começou em 2015 no Brasil quando a Chevrolet lançou a tecnologia de telemática avançada OnStar.

O Cruze Premier chega às concessionárias Chevrolet do Brasil a partir de setembro nas opções sedã e Sport6. A nova configuração topo de linha do modelo traz ainda atualizações visuais que o deixaram com muito mais personalidade. O acabamento interno está mais sofisticado, com destaque para os revestimentos premium em preto e castanho.

Botão para desabilitar o sistema Stop/Start (que desliga temporariamente o motor em paradas de semáforos, por exemplo, para economizar combustível), câmera de ré de alta definição e novos equipamentos, como o sistema de frenagem automática de emergência com detecção de pedestres são outras novidades do modelo equipado com motor turbo e transmissão automática de série.

A versão Premier traz também os sistemas que consagraram o Cruze como referência no segmento dos médios em relação a performance, tecnologia, conectividade e segurança, como o alerta de colisão frontal, o alerta de ponto cego e o assistente de permanência em faixa.

Visual renovado

O Cruze Premier estreia com mudanças estéticas que ressaltam sua personalidade, em linha com a mais recente linguagem de design global da marca.

As alterações começam pela parte frontal do veículo, que traz novos para-choque, luzes auxiliares e grade. A tradicional gravata Chevrolet ganha destaque por estar agora mais centralizada verticalmente e posicionada sobre uma imponente moldura cromada que divide as duas entradas que de ar. As grades trazem novos elementos estéticos internos, alusivos à tecnologia.

No sedã, a peça imprime um ar mais sóbrio e refinado pelo efeito dos filetes cromados. Já na configuração Sport6, o que mais chama a atenção são os apliques customizados nas extremidades do para-choque que acomodam as luzes auxiliares, conferindo um aspecto mais agressivo.

Na lateral, as rodas aro 17 de linhas exclusivas da versão Premier trazem acabamento diamantado na superfície e pintura escurecida na parte interna. Um friso cromado na base da área envidraçada ressalta a linha de cintura elevada e a silhueta contemporânea do carro.

Na traseira, a novidade fica por conta das lanternas. Elas agora extrapolam o limite da carroceria criando um interessante efeito 3D. As lentes acrílicas e a disposição dos elementos internos também foram retrabalhadas para receber uma nova assinatura luminosa em LED.

Por dentro, o grande diferencial do Cruze Premier está no acabamento mais refinado na combinação de cores preto e castanho. Estes revestimentos premium dos painéis, dos bancos, volante e até do teto são inéditos na gama e foram inspirados em veículos de alto luxo.

Todo este capricho também é visto na execução das costuras pespontadas dos assentos e nos apliques que enobrecem o ambiente. À noite, os LEDs do painel e o novo grafismo do computador de bordo digital no centro do quadro de instrumentos criam uma atmosfera especialmente aconchegante.

Pensadas para combinar com o interior em preto e castanho, duas novas opções de cores para a carroceria estão sendo lançadas com o Cruze Premier: o Marrom Capuccino e Azul Eclipse, este puxado para o escuro.

Sistema de estacionamento semiautônomo, acionamento da ignição por controle remoto para prévia climatização da cabine, sistema de som de alta definição e banco do motorista com ajustes elétricos são apenas algumas das conveniências disponíveis para estas configurações.

Com todas estas novidades, incluindo o sistema Wi-Fi, o Cruze Premier chega para complementar a gama do modelo no país e inaugura um novo patamar de sofisticação e conectividade no mercado.