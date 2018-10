Cruze Black Bow Tie é a nova aposta da Chevrolet

Baseado na configuração intermediária LT, a série Black Bow Tie do Cruze está disponível para as versões Sedã e Sport6.

O sedan de luxo diferencia-se pela gravata Chevrolet com fundo preto, rodas aro 17 e emblema “Cruze” escurecidos além de tapete em carpete. O modelo também pode ser equipado com o sistema de som premium da JBL especialmente projetado para o veículo, assim como outros acessórios já disponíveis.

Detalhes do modelo

O modelo conta com motor flex turbo de 153 cavalos e 24,5 kgfm de força além de boa posição de guiar, que tornam a condução extremamente prazerosa sem abrir mão de alta eficiência energética e do silêncio a bordo. A transmissão é automática, de seis velocidades, com opção de trocas manuais sequenciais para quem busca mais esportividade.

Além dos itens de conforto e segurança comuns a modelos de sua categoria, o Cruze Black Bow Tie traz acabamento premium para bancos, volante e painel, câmera de ré com sensor de estacionamento, multimídia MyLink compatível com Android Auto e Apple CarPlay e o exclusivo sistema de telemática avançado OnStar.

Controle eletrônico de tração e de estabilidade, freios ABS com EBD (distribuição da força de frenagem) e PBA (frenagem de emergência), direção elétrica progressiva, controle de cruzeiro, abertura e fechamento dos vidros por controle remoto, sistema isofix para fixação de cadeirinha infantil, assistente de partida em rampas e sistema de monitoramento da pressão dos pneus também fazem parte do pacote.

O Cruze Black Bow Tie vai estar disponível inicialmente na cor Preto Ouro Negro a partir do fim de outubro. Os itens exclusivos presentes nesta série, como a gravata preta e os tapetes em carpete, podem ser encontrados na rede Chevrolet como acessórios originais e montados em carros de outras cores também.

Sofisticação máxima

Líder de vendas no segmento, o Cruze é um dos carros que mais crescem em participação de mercado. O Cruze Sedã e Sport6 também são ofertados na versão topo de linha LTZ.

Esta configuração soma, entre outros itens, airbags laterais e de cortina, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, sensor de chuva, sensor crepuscular, abertura das portas por sensor de aproximação na chave e partida por botão no painel.

Conta ainda com acionamento da ignição por controle remoto, retrovisores externos com rebatimento elétrico e aquecimento, retrovisor interno eletrocrômico, multimídia MyLink com tela de 8 polegadas e GPS integrado, além de acabamento cromado para grade e maçanetas externas.

Outro diferencial é a opção de um pacote altamente tecnológico que se destaca pelos seguintes itens:

Assistente de permanência na faixa

Alerta de colisão frontal

Alerta de ponto cego

Sistema de estacionamento automático

Farol alto inteligente

Carregador de celular sem fio

Banco do motorista com ajustes elétricos