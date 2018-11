Cruzamento oferece risco de acidentes em Franco da Rocha

De acordo com algumas pessoas, vários protocolos com pedidos de solução já foram feitos, mas nenhuma intervenção foi vista até o momento. A situação se agrava em razão desse cruzamento ser muito utilizado para acesso a Escola Dionisio Bovo e ao Cras, Centro de Referência de Assistência Social.

Segundo Amauri Leme, uma possibilidade de minimizar a questão é a instalação de uma nova lombada que faça os motoristas reduzirem a velocidade. “As pessoas dividem espaço com o veículos. Os próprios motoristas passam pelo local apreensivos. Muitos acidentes já foram registrados nesse cruzamento e ninguém toma providência”, relatou.

Maria Helena Santos também mora nas proximidades e já presencio freadas bruscas de automóveis para evitar atropelamentos. “É um local de muito movimento e pouca sinalização. Várias pessoas atravessam a Rua Paoli sentido a escola e o Cras. Mas nem faixa de pedestre tem na via”, disse.

No dia que a reportagem do jornal Regional News esteve no local para fazer a matéria, em menos de dez minutos registrou pelo menos três flagrantes de motoristas que trafegam pela Rua Paoli sendo surpreendidos por quem atravessa a via vindo da Rua David Francisco de Oliveira. “Realmente está muito perigoso. A prefeitura precisa fazer alguma coisa para evitar mais acidentes como no início de novembro. As pessoas correm risco nesse cruzamento”, falou João Kennedy.

Em busca de esclarecimentos, a assessoria de imprensa da prefeitura de Franco da Rocha foi procurada, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.