Cruzamento no Jardim Vitória não comporta rotatória

Com registros de acidentes e alguns pedidos de nova sinalização de solo, o local voltou a ser alvo de reclamações. A solicitação de uma rotatória, mesmo que de pintura, é vista como alternativa para organizar e evitar mais problemas.

Morador do Real Park, Erik Souza, é um dos que se preocupa com esse cruzamento. “O motorista tem pouca visibilidade para cruzar a via em qualquer dos sentidos. Quando menos se espera tem um veículo freando para evitar a batida”, relatou.

Denise Oliveira Campos também cobrou nova sinalização, mas relata o abuso dos condutores. “Existe a sinalização de pare no solo, mas nem todos respeitam. Penso que a prefeitura deveria estudar uma nova sinalização para garantir mais segurança”, disse.

Embora seja um cruzamento dentro de bairro, o fluxo de veículos é considerável se levar em conta que uma das vias é utilizadas por linhas de ônibus. “Não é de agora que as pessoas pedem providências junto a prefeitura. Em determinado horário, fica uma bagunça com carros saindo de todos os lados e ninguém sabe de quem é a preferência”, declarou.

Fabio Simas, do Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, foi procurado e informou que o espaço físico existente não permite a implantação de uma rotatória com possibilidade de tráfego adequado para caminhões e ônibus que passam pela via principal.

Ele ainda reforçou a importância dos motoristas respeitarem a sinalização já existente. “A sinalização de solo é adequada para o local e precisa ser respeitada pelos motoristas”, se referindo a pintura do ‘pare’ nos dois lados da Rua Dom Pedro I.