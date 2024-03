Cru ou cozido, espinafre em alta

Dentre os inúmeros benefícios para a saúde, essa verdura verde escura é conhecida por ser uma excelente fonte de nutrientes essenciais.

Previne prisão de ventre: colabora para o controle da pressão alta; faz bem para a saúde ocular; ajuda a combater a anemia; faz bem para pele; combate inflamações no corpo e também é benéfico para a saúde óssea e muscular

Ao adicionar o vegetal à dieta, benefícios à saúde serão proporcionados por suas substâncias antioxidantes, vitaminas como folato, magnésio e vitamina A, além de fibras.

As folhas verdes em geral e vegetais como brócolis são associados à inibição de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral e alguns tipos de câncer.

E se não for cozinhado além do ponto, o vegetal também é uma boa fonte de vitamina C, além de não ter nada de colesterol ou gordura.

É um vegetal versátil, que pode ser consumido cru ou cozido. Na salada, em smoothies, muffins, refogados, fritos, na forma de sopa e pestos.