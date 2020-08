Crossplane saúda os brasileiros

Tendo à frente o vocalista/guitarrista Marcel Monnig, conhecido como Celly, os caras fazem um som selvagem que junta a tosqueira punk com a aspereza bruta do metal resultando em pancadarias como “Easy Lay” e “Brave New World”. Nessa primeira década de estrada os alemães lançaram os álbuns “High Speed Operation” (2011), “Class Of Hellhound High” (2013), “Masturboned” (2015) e “Backyard Frenzy” (2017). Assim como todo o planeta o Crossplane teve que ser resilente à pandemia da Covid-19.

Isolados no Vale do Ruhr, próximo à cidade natal, a banda produziu e disponibilizou o single “Rock ‘N’ Roll Will Never Die”. Cada um mandou os takes de suas casas e o clipe ficou, como era de esperar, selvagem. Marcel Monnig, com seu triturador de cordas vocais na garganta, lembra muito o eterno Lemmy Kilmister.

O clipe teve grande aceitação por parte dos brasileiros o que deixou Celly surpreso. Tanto que o cara mandou um recado para a galera. “Foi uma honra saber que temos tantos fãs brasileiros e ficamos muito felizes com isso. Após a pandemia gostaríamos muito de ir ao Brasil para festejar, dançar, se divertir, curtir muito rock, tomar cervejas e fazer tudo aquilo que se pode num bom show de rock”, afirma o vocalista do Crossplane.