Cristo Redentor completa 90 anos

A construção de uma estátua de Jesus Cristo sobre o Monte Corcovado, no Rio de Janeiro, foi idealizada em 1921. O engenheiro carioca Heitor da Silva Costa apresentou o projeto vencedor e conduziu o processo de construção do monumento, que contou com as participações do escultor francês Paul Landowski, especialista no estilo art decó, do engenheiro francês Albert Caquot, que realizou os cálculos estruturais, e de Pedro Fernandes Viana, como engenheiro fiscal.

A construção levou cinco anos, unindo a engenharia, a arquitetura, a escultura e o trabalho primoroso dos operários.

A estátua de concreto armado foi revestida por um grande mosaico de pedra sabão, um material bonito, maleável, resistente ao calor, ao frio e à erosão.

Em 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, a imagem de Jesus com o tronco ereto e de braços abertos, com o mundo aos seus pés, foi inaugurada.