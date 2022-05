Criolo no Espaço Unimed

O rapper Criolo se apresenta no Espaço Unimed no próximo sábado, 21, em única apresentação. Considerado um dos grandes arquitetos da palavra por sua extraordinária capacidade em rimar e expressar as belezas e agruras da sociedade, Criolo chega à casa da zona oeste paulistana com a turnê “Sobre Viver”. Este também é o título do novo disco do paulistano a ser lançado ainda em 2022.