Criminosos usam o Bolsa Família para aplicar golpe em Franco da Rocha

De acordo com o comunicado, segundo relatos, pessoas se apresentam como funcionários públicos e cobram uma taxa para que o cidadão seja contemplado ou renove o programa, alegando que essa é a nova condição do governo federal para a concessão do benefício, o que não é verdade.

Confira a nota da prefeitura:

Deixamos claro que para ingressar no “Bolsa Família”, o primeiro passo é que o responsável familiar realize o Cadastro Único em um dos quatro Centros de Referência de Assistência Social de Franco da Rocha (confira os endereços: encurtador.com.br/lnRY9), levando CPF e título de eleitor. Além disso, o responsável ainda passa por uma entrevista, onde a equipe técnica do CRAS vai recolher todas as informações necessárias sobre o núcleo familiar daquela pessoa.

A seleção das famílias aptas ao programa é feita por meio de sistema informatizado, com base nos dados disponibilizados pelo responsável e dentro dos critérios estabelecidos pelo governo federal, que pode inclusive não atender à solicitação.

Infelizmente algumas famílias já foram vítimas dos golpistas, com isso, contamos com a colaboração de vocês para que essa informação seja compartilhada!