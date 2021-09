Criminosos que obrigavam vítimas a fazer PIX são presos em Caieiras

De acordo com a reportagem, a primeira parada foi um conjunto habitacional também em Caieiras, onde estavam escondidos dois dos procurados.

O outro endereço foi a casa de outro suspeito e os policiais tiveram dificuldade para achá-lo. Além dos três, mais uma pessoa foi presa também por roubo, extorsão qualificada e associação criminosa.

Imagens obtidas pela reportagem do Brasil Urgente mostram os criminosos não foragidos deixando um prédio em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Um homem de chapéu leva uma mochila nas costas, cheia de joias e relógios importados, avaliados em quase R$ 1 milhão.

No apartamento atacado, os bandidos amarraram as vítimas, agrediram e, antes de fugir, fizeram transferências via PIX por meio do celular do dono do imóvel.