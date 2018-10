Crianças e adolescentes do “Oficina do Saber” participaram do ‘2º MasterChef Jr.’

Realizado na Casa do Pai, na Vila Rosina, a atividade envolveu as crianças e adolescentes atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a “Oficina do Saber”.

Foram três eliminatórias até chegar a final, em que as equipes foram avaliadas pela organização, limpeza, sabor do prato principal e sobremesa e apresentação, sendo premiada aquela que atingiu maior pontuação em todos esses quesitos.

A Secretária do Desenvolvimento Social, Isabel Zinni, e a primeira-dama, Mara Romero, prestigiaram o evento e foram juradas da final. Isabel parabenizou todas as equipes, a diretoria da Casa do Pai e a todos os envolvidos no projeto.