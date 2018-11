Crianças deficientes ganharam festa de Natal

A frente da ação estavam Tatiane, Mara, Adrielle, Amanda, Sueli, Elaine, Daniela, Alexandra, Alessandra, Márcia e Cícero, que sem contar com parceria de nenhum órgão público, fizeram o evento apenas com doações. “O encontro foi organizado pelas mães para que os filhos fossem protagonistas, uma vez que na maioria das vezes são excluídos de outras comemorações”, disse Tatiane.

Segundo ela, durante a festança onde todas as crianças ganharam brinquedos, as pessoas presentes foram recebidas com alimentação, brinquedos infláveis, sorteio de brindes, personagens infantis, Papai e Mamãe Noel, entre outras atividades.

Os organizadores agradecem as pessoas e parceiros que contribuíram para a realização desta segunda edição da festa que contou com transporte adaptado para levar e trazer as crianças com deficiência cedido pela Unicarga que se sensibilizou com a iniciativa dessas genitoras. “Nosso muito obrigado a todos que nos ajudaram e ao senhor Batata por ceder o espaço para a realização da festa”, disse Tatiane.