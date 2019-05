Criança morreu após ser espancada. Autor vai responder por homicídio e estupro

Já na UPA, os policiais e a delegada Dra. Rafaela, conversaram com a mãe e a irmã da criança que informaram que a criança teria caído, no domingo, 19, na casa do namorado da filha mais velha, onde a bebê foi deixada aos cuidados da adolescente e seu namorado, para a genitora ir trabalhar.

De posse das informações, os investigadores acompanhados pela Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, também acionados pelos médicos da UPA, deslocaram-se para a residência do adolescente L.C.S. que foi levado para a Delegacia de Polícia, acompanhado do avô.

Em breve interrogatório, o adolescente, de forma espontânea, confessou ter agredido a criança com socos e chutes. Por respeito a família, outros detalhes não serão divulgados.

Ainda de acordo com a polícia, a menina foi socorrida pela mãe ainda no domingo, mas foi liberada na parte da manhã de segunda-feira, 20. A tarde, a criança voltou a passar mal e acabou morrendo. As possíveis causas da morte são trauma crânio-encefálico e múltiplas lesões contusas, conforme relatório médico.

O autor foi apresentado ao Juízo da Vara da Infância e Juventude e aguardo de vaga junto a Fundação Casa para sua internação.

Além de guardas municipais e de policiais militares, participaram da ocorrência os policiais civis João Alberto, Cícero, Saez, Ivo, Gesse, Clovis, Fernando, Misael, Agostinho e Claudinei.