Criança morre com suspeita de meningite em Caieiras

De acordo com matéria do Portal G1, a menina estudava na EMEMI Alfeu de Marco, na Vila dos Pinheiros. Após o falecimento, a Secretaria de Educação acionou a Vigilância Epidemiológica do município que higienizou a escola para evitar o contágio. Além disso, os alunos que frequentavam a mesma turma que a menina e os funcionários que tinham contato mais próximo com ela foram medicados.

Na quinta-feira, 14, a Vigilância Epidemiológica organizou uma reunião com os pais dos alunos para esclarecer o ocorrido.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2018 foram registradas 1.072 ocorrências de doença meningocócica no Brasil e 218 mortes. Em 2017, no mesmo período, foram 1.138 e 266, respectivamente.