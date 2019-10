Credence Clearwater Revisited no Tom Brasil

A banda nasceu das cinzas do Credence Clearwater Revival sendo resultado de uma disputa judicial entre Stu Cook e Doug “Cosmo” Clifford contra John Forgety. O trio fundou o Credence Clearwater Revival no meio dos anos 60 e no final daquela década já era um dos maiores nomes do rock and roll com uma mistura inebriante de country, roots e swamp que conquistou milhares de fãs em todo o planeta. Não são poucos os clássicos que o grupo gravou.

Entre tantos sucessos podemos citar “Proud Mary” “Have You Ever Seen The Rain”, “Fortunate Son”, “Green River”, “Born On The Bayou”, “Lookin’ Out my Back Door”, “I Put a Speel On You”, “Suzie Q”, “Bad Moon Rising”, “Up Around The Bend”, “Hey Tonight” e “Ramble Tamble”. Entre 1968 e 1972, quando se separaram, o Credence Clearwater Revival conquistou nove discos de ouro e sete de platina, além de vender mais de 26 milhões de cópias de seus álbuns somente em terras norte-americanas. Após o fim da banda cada um seguiu em projetos próprios e carreiras solo, sendo que John Forgety foi o mais bem-sucedido.

Em 1995 Stu Cook (baixo) e Doug “Cosmo” Clifford (bateria) resolveram retomar as atividades, contudo uma disputa pelos direitos do nome com o vocalista John Forgety os levou a mudar para Credence Clearwater Revisited. Desde então Cook e Clifford arregimentaram outros músicos e vêm se apresentando mundo afora com o repertório que os consagrou entre os anos 60 e 70. Completam a atual formação do CCR os guitarristas Steve Gunner e Kurt Griffey, além do vocalista Dan McGuinnes. Apesar de não lançarem nada novo há anos o Credence Clearwater Revisited fará uma apresentação inesquecível com canções mágicas.

Serviço

Credence Clearwater Revisited

Abertura: Doctor Pheabes

Dia 25 de outubro – 22 horas

Onde: Tom Brasil

Rua Bragança Paulista, 1281 –

Santo Amaro

Classificação:16 anos

Ingressos a partir de R$ 100,00

www.grupotombrasil.com.br