Crea-SP realiza força-tarefa em Caieiras e região

Em parceria com as prefeituras, entre os dias 27 de setembro e 01 de outubro, está prevista a realização de 120 diligências em serviços e obras de Engenharia, Agronomia e Geociências em quatro municípios. A ação terá como foco postos de combustíveis, empresas de grande e médio porte sem responsável técnico, obras de grande empreendimento, obras aleatórias e denúncias protocoladas nas unidades das cidades. Participam da operação nove agentes fiscais do Crea-SP.

De 2015 a 2020, as ações de fiscalização do Crea-SP aumentaram cerca de 300%. O crescimento se deve ao uso das tecnologias para apoio à fiscalização, com pesquisas e apurações remotas antes dos agentes fiscais irem a campo e, também, à adoção do modelo das forças-tarefas em todo o Estado. No primeiro semestre de 2021, o Crea-SP registrou cerca de 105 mil ações fiscalizatórias. A expectativa é alcançar 200 mil ações até dezembro de 2021.

O Crea-SP é responsável por fiscalizar o exercício profissional, garantindo que exista sempre um responsável técnico habilitado e registrado à frente das atividades abrangidas pelas Engenharias, Agronomia e Geociências, contribuindo assim para a segurança da sociedade e dos próprios profissionais.