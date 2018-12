CRAS itinerante: Caieiras inaugura a “Casa do Futuro”

Denominada “Casa do Futuro” a prefeitura de Caieiras deu início a um serviço inovador na cidade. Por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social, em parceria com a E-Social, a inciativa consiste em um veículo que prestará assistência social aos munícipes, para que possam fazer o Cadastro Único, possibilitando a sua inclusão em programas federais, como bolsa família, BPC Loas, Renda Cidadã, Minha Casa Minha Vida entre outros.