Craque do violão

Formado em Música na UNICAMP (Universidade de Campinas) com ênfase em violão brasileiro o rapaz foi discípulo de Ulisses Rocha, referência do instrumento. O vínculo entre mestre e aluno é tão grande que, em 2014, a convite de Ulisses Rocha, Moura frequentou a University of Flórida (EUA) onde teve aulas de arranjo e análise musical. Além disso, o professor também incentivou o jovem aprendiz nas primeiras apresentações públicas. Lapidando e aprimorando o talento nas composições Filippe Moura reuniu um timaço para produzir seu primeiro trabalho, lançado em 2018, mas que agora torna-se mais conhecido.

As quatro canções do EP “Ilha” são um bom cartão de visita do músico que trouxe as participações de Felipe Consoline nos arranjos, Rodrigo “Papito” Bueno na batera, Nego Jam do RZO nas rimas, composições de João Maia e Vitor Loureiro na parceria musical, mix, arranjos, composição e produção. Sentiu falta de Ulisses Rocha? Claro que o mestre esteve presente cuidando dos arranjos de guitarra. Luiz Carlos Maluly co-produziu o EP e Dalton Vicente masterizou. Ou seja com tantos talentos não tinha como dar errado. O resultado são canções delicadas e envolventes viajando por uma MPB de qualidade, coisa rara nos dias de hoje. È para ouvir Filippe Moura sem medo de ser feliz. Recomendo.