Crap chega a mais uma final no futsal de Caieiras

A equipe do Crap futsal entra em quadra no domingo, 17, em busca de mais um título. A partida contra o time do Ominlore FS marcada para às 8 horas, no ginásio Luiz Carlos Rizardi, no Jardim Marcelino, em Caieiras, é válida pela final da Copa Praça/Troféu Reinaldo Reis.