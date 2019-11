CPTM tira trens de formação em Caieiras e desagrada usuários

A alteração entrou em vigor oficialmente em 4 de novembro após uma semana de testes e ocorre, por enquanto, nos dias úteis. Quem se beneficiava em acessar o trem em Caieiras quando a composição se formava nessa estação, passou a ter dificuldades, já que os vagões vêm abarrotados de Francisco Morato. É o caso de Osmarina da Silva. “Está impossível pegar trem de manhã, tudo lotado”, disse ela.

Jonas Ferreira foi outro usuário o trem que reclamou. “Ficou terrível embarcar em Caieiras”, declarou.

Teve também quem concordou com retirada por achar desnecessário. “Se todos querem ir sentados, deveria ter uma composição saindo vazia de cada estação”, falou Claudinei Oliveira.

Claudia Cunha foi além e sugeriu estudos por parte da CPTM em horários de pico. “Eu realmente acho que em horários de pico, deveria sim ter um cronograma de horários de formação, mas em todas as estações, uma vez que a CPTM não tem outra forma de resolver a superlotação”, sugeriu.

Mesmo sendo de responsabilidade do Estado a prestação de serviço, o prefeito Gersinho Romero foi citado em algumas reclamações. “Como administrador público da cidade deveria fazer algo”, disse Sandra Almeida.

Para esclarecer acerca da situação, o prefeito e a CPTM foram procurados. Gersinho disse que realmente a alteração causou transtorno para muita gente e que as pessoas que utilizavam esse trem sentiram demais a mudança. “As pessoas estavam acostumadas e com a retirada passaram a enfrentar outra realidade. Por se tratar de um serviço estadual, vou conduzir um ofício para a direção da CPTM cobrando uma explicação e ao mesmo tempo se tem como reativar esse serviço que era oferecido aos caieirenses”, assumiu.

A CPTM por meio de nota esclareceu que a ampliação da Linha 7-Rubi até a Estação Brás proporcionou aos passageiros economia de tempo com o fim da necessidade de transferência para quem seguia até o Brás e com a redução do tempo de espera de 8 para 6 minutos entre um trem e outro. Essa medida aumentou o número de viagens e, por esse motivo, não há mais necessidade de manter a estratégia de disponibilizar trens vazios a partir de Caieiras.

Explicou ainda que o resultado dos testes realizados na fase experimental foi positivo e mostrou que a ampliação da linha beneficia diretamente cerca de 70 mil passageiros por dia. A viagem até o centro da capital ficou mais rápida com o novo trajeto devido à diminuição do número de transferências nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz que, além de reduzir o intervalo melhorou o fluxo de passageiros.

Concluiu informando que nos finais de semana e feriados a circulação ocorre de Francisco Morato à Luz.