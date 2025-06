CPTM terá mudanças na operação para obras neste fim de semana

As alterações acontecem no Serviço 710 e nas linhas 11-Coral e 12-Safira para obras de melhoria e modernização

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas a partir da noite de sábado (31/05) e durante toda a operação de domingo (01/06) para a execução de obras de melhorias e modernização ao longo da via férrea.

CPTM terá mudanças no sábado

No sábado, das 11h às 16h, haverá operação assistida para que a Linha 11-Coral opere até a estação Palmeiras-Barra Funda, que atualmente atende a Linha 7-Rubi e o Expresso Aeroporto, além das linhas 3-Vermelha do Metrô e 8-Diamante da ViaMobilidade.

Das 23h30 de sábado até às 18h de domingo, devido a obras de manutenção na via permanente, os trens da CPTM Linha 11-Coral utilizarão a plataforma 1 das estações Guaianases, José Bonifácio, Dom Bosco e Corinthians-Itaquera para embarque e desembarque. Já durante toda a operação comercial de domingo, os passageiros que embarcam e desembarcam na estação Suzano utilizarão a plataforma 2. A mudança acontece para manutenção preventiva na rede área.

O serviço 710 terá mudanças na estratégia operacional da CPTM nas plataformas de embarque e desembarque na estação Palmeiras-Barra Funda. Das 4h à meia-noite de domingo, os trens com sentido Jundiaí partirão da plataforma 5 e as composições sentido Rio Grande da Serra sairão da plataforma 6.

CPTM terá mudanças no domingo

Ainda no domingo, das 9h às 17h, nas estações Brás e Capuava, os passageiros devem usar a plataforma 1. Na estação Mauá, o embarque e desembarque acontecem pela plataforma 3, e nas estações Pirituba, Vila Clarice, Jaraguá e Vila Aurora, pela plataforma 2. As interdições são necessárias para serviços na via permanente e rede aérea.

Na Linha 12-Safira da CPTM , durante toda a operação comercial de domingo, o embarque e o desembarque devem ser feitos pela plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista e Comendador Ermelino. A mudança operacional é para execução de serviços na rede aérea, bem como substituição de calhas e instalação de tubulações de água pluvial da cobertura da estação São Miguel Paulista.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento da CPTM no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Periodicamente a CPTM realiza obras de manutenção



A Importância da CPTM na Mobilidade Urbana de São Paulo



A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é uma empresa essencial para a mobilidade urbana na Região Metropolitana de São Paulo. Fundada em 1992, a Companhia opera uma extensa rede de trens que conecta a capital paulista a diversos municípios, transportando milhões de passageiros anualmente. Com sete linhas e mais de 90 estações, a CPTM desempenha um papel crucial na redução do tráfego rodoviário e na promoção de um transporte público eficiente.

A história da empresaremonta às antigas ferrovias paulistas, que foram modernizadas para atender à crescente demanda por transporte coletivo. Atualmente, a empresa investe em tecnologia e infraestrutura, com trens mais modernos, estações reformadas e sistemas de sinalização avançados. Essas melhorias visam aumentar a segurança e a pontualidade, características valorizadas pelos usuários da CPTM.

Além do transporte de passageiros, a CPTM contribui para a integração regional, conectando áreas periféricas ao centro de São Paulo e facilitando o acesso a empregos, educação e serviços. A interligação com o Metrô e linhas de ônibus reforça a eficiência do sistema, tornando a Companhia uma peça-chave na rede de mobilidade urbana.

Apesar dos avanços, a CPTM enfrenta desafios, como a superlotação em horários de pico e a necessidade de expansão para atender novas regiões. Projetos futuros incluem a modernização de linhas existentes e a implementação de novas tecnologias para melhorar a experiência do usuário.

A empresa também se destaca por iniciativas de sustentabilidade, como a redução do consumo energético e a promoção de campanhas educativas para os passageiros. Assim, a CPTM não apenas facilita o deslocamento diário, mas também contribui para o desenvolvimento social e econômico de São Paulo, consolidando-se como um pilar do transporte público.

Fonte: CPTM