CPTM terá intervalos fixos aos sábados e domingos

A concentração das intervenções entre a noite de sábado e o domingo ocorre por conta da baixa demanda de passageiros neste período. Para se ter ideia, em comparação aos dias úteis, quando são transportados cerca de 3 milhões de pessoas, aos sábados o volume de passageiros é 58% menor e no domingo reduz até 70% deste total.

As obras devem começar a partir das 21h do sábado com término previsto à meia-noite de domingo. Estes horários programados somam-se ao período da madrugada e aos feriados, quando a CPTM aproveita a redução de passageiros no sistema para realizar as intervenções, visando oferecer um serviço cada vez mais rápido e confiável nos horários de maior movimento.

As equipes da CPTM manterão avisos ao público nos trens e estações sobre os serviços durante o final de semana. Em caso de dúvidas ou informações complementares, os passageiros podem ligar para a Central de Atendimento pelo 0800 055 0121. Também é possível saber a situação das linhas pelo app CPTM Oficial ou site www.cptm.sp.gov.br