CPTM fixa novo trajeto da Linha 7-Rubi até o Brás nos dias úteis

Segundo a Companhia, o resultado dos testes realizados nesta semana foi positivo e mostrou que a ampliação da linha beneficia diretamente cerca de 70 mil passageiros por dia.

Ainda de acordo com a CPTM, a viagem até o centro da capital ficou mais rápida com o novo trajeto devido à diminuição do número de transferências nas estações Palmeiras-Barra Funda e Luz que, além de reduzir o tempo de viagem, melhorou o fluxo de passageiros nessas estações.

Outra vantagem da mudança é que permitiu a redução do intervalo entre os trens no trecho de maior demanda da Linha 7-Rubi. Agora, nos dias úteis, os trens circulam a cada seis minutos de Francisco Morato a Brás nos horários de pico. Antes, os trens operavam com intervalos de 8 minutos de Francisco Morato a Caieiras, e 6 minutos de Caieiras a Luz, nos horários de pico.

O embarque e desembarque para os passageiros provenientes da Linha 7 está sendo feito pela plataforma 2, na Estação Brás. Qualquer dúvida o passageiro pode procurar um agente de estação ou ligar na Central de Atendimento da CPTM no número 0800 055 0121.

Com a mudança, a Linha 7 que já é maior em extensão, passa a operar uma extensão de 62,7 quilômetros e o número de estações sobe de 18 para 19. Os trens circulam de Jundiaí a Francisco Morato, trecho de menor demanda, e de Francisco Morato a Brás, nos dias úteis. Lembrando que nos finais de semana e feriados a circulação ocorre de Francisco Morato a Luz.