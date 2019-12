CPTM abre 132 vagas para Aluno Aprendiz

De 9 a 13 de dezembro, as inscrições estarão abertas para o preenchimento de 132 vagas para as áreas de Assistente Administrativo (36 vagas), Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica (32 vagas) e Técnico em Manutenção Metroferroviária (64 vagas). No ano passado, 3.697 jovens disputaram 34 vagas.

Os candidatos devem ter idade 18 anos completos em 03/02/2020 e máxima de 24 anos na data de conclusão do curso, e terem concluído o Ensino Médio. Os alunos aprendizes recebem no primeiro ano (12 meses) uma bolsa de estudos que corresponde a um salário mínimo e, no segundo, a bolsa de estudo passa para um salário mínimo e meio.

Além disso, os aprendizes receberão como benefícios plano de saúde e odontológico, vale alimentação, vale transporte e vale refeição.

Os estudantes terão aulas teóricas e técnicas no Senai Mariano Ferraz e no Centro de Formação Profissional Engenheiro James C. Stewart, na Lapa, que possui um protótipo de estação ferroviária e da via permanente, um simulador de operação de trens e vários laboratórios técnicos. A escola é uma oportunidade ímpar de aprender tudo sobre o sistema metroferroviário – conteúdo não disponível em universidades. Os alunos também praticam o que aprenderam na operação da CPTM com a supervisão dos profissionais da empresa.

A Fase Escolar é ministrada na Escola Senai Mariano Ferraz, localizada na Vila Leopoldina, no horário das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Já a Fase de Prática Profissional Supervisionada será realizada na CPTM, no período das 8h às 11h, nos dias úteis, com acompanhamento da operação ferroviária.

Fonte: CPTM