CPF pode ser pedido de forma online no Poupatempo

Por isso, o Poupatempo alerta que a inscrição no CPF, Cadastro de Pessoa Física, deve ser feita de forma online, e os canais eletrônicos do programa são opções que oferecem fácil acesso a mais esse serviço.

Pelo portal (www.poupatempo.sp.gov.br) e aplicativo Poupatempo Digital, já são 152 opções disponibilizadas à população, entre as quais estão inscrição / solicitação, consulta de inscrição, comprovante de inscrição, alteração de dados e regularização do CPF. Pela internet, a inscrição no CPF é gratuita.

O documento também é digital, podendo ser baixado ou impresso, com o mesmo valor legal da antiga versão física do CPF.