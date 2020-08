Cozinha é lugar de coisas gostosas, não de perigos

Não deixe nada cozinhando no fogão quando não estiver por perto, você pode se esquecer!

Mantenha a válvula do botijão fechada quando o gás não estiver sendo utilizado. Em caso de fogo em panelas com gordura, desligue o fogão e a válvula do botijão de gás. Em seguida cubra a panela com um pano ou com uma tampa.

Nunca jogue água!

Quando utilizar o fogão, dê preferência às bocas de trás e coloque os cabos das panelas voltados para o lado de dentro do fogão.