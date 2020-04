Covid-19: Serviços online gratuitos para aproveitar na quarentena

Além de iniciativas do bem que devem nos ajudar a superar este desafio de saúde pública nos próximos dias.

Conheça os serviços online que você pode acessar em casa:

SAÚDE

Missão Covid – a plataforma tem conectado, gratuitamente médicos voluntários a pessoas com dúvidas sobre o coronavírus ou apresentem algum sintoma. A Missão Covid conta com mais de 600 médicos cadastrados e 11 mil pacientes entre, entre atendidos e agendados.

EDUCAÇÃO

Cursos gratuitos Hospital Albert Einstein – Com o objetivo de disseminar conhecimento sobre o combate ao novo coronavírus para profissionais da saúde.

São 12 temas, Manejo Clínico para o Coronavírus (Covid-19), Prevenção de Infecção, Uso Correto dos EPI’s pela Equipe Assistencial, Boas Práticas para Assistência Psicológica Durante a Pandemia da COVID-19 e Uso Correto das Máscaras: Cirúrgica e N95, além de 3 cursos em espanhol. Todos esses módulos estão disponíveis na página de Covid-19 do Ensino Einstein.

EMPREENDEDOR

Sebrae oferece cursos às pequenas empresas

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) disponibilizou 100% dos cursos e capacitações online e gratuitos, entre eles estão marketing digital, redes sociais, gestão financeira e fluxo de caixa. Os interessados podem acessar ou ligar para o número 0800-570-0800.

RELACIONAMENTO

Universo Sugar – os idosos receberam um incentivo a mais para ficar dentro de casa durante a pandemia do novo coronavírus: Universo Sugar, um site de “sugar daddies”, nome dado a homens mais velhos que querem se relacionar com mulheres mais jovens, liberou a assinatura gratuita do serviço para maiores de 60 anos.

A intenção era facilitar a paquera online e, assim, tornar a quarentena dos idosos, que estão em grupos de risco, menos monótona. A oferta da assinatura tem o objetivo de atingir o público que não pode pagar para interagir com as jovens na rede social. Após o final da ação, os cadastros serão suspensos pela plataforma.

Tinder – o aplicativo decidiu liberar gratuitamente o recurso Passaporte para todos os usuários da plataforma. A ferramenta fica disponível sem custos até o dia 30 de abril.

Segundo a plataforma, com o recurso liberado para todos, a expectativa do app de encontros é que os usuários utilizem o serviço para espantar a solidão durante a quarentena da Covid-19, procurando pessoas em sua cidade natal, familiares e amigos que vivem distante e estejam enfrentando os mesmos problemas.

STARTUPS JURÍDICAS

MOL — Mediação Online disponibiliza desde esta quinta-feira (2/4) a sua plataforma para resolução de conflitos a todos os tribunais de Justiça do país de modo gratuito. Completamente online, o procedimento inclui o envio da carta convite via blockchain, agendamento com todos os participantes para a sessão e assinatura eletrônica (tecnologia que dispensa o uso de certificado digital) do termo de acordo.

Lexio —Plataforma de criação e gestão de contratos. A proposta da empresa é que durante dois meses qualquer pessoa, de qualquer segmento, possa usar sua plataforma para criar, gerir e assinar contratos, tudo de forma eletrônica, sem a necessidade de encontros e assinaturas presenciais.

LEITURA INCLUSIVA

Audima – a Audima, é uma startup com tecnologia que converte textos de sites para áudio, está oferecendo gratuitamente seu serviço de inclusão para sites e jornais comunitários. O objetivo da empresa é ajudar na conscientização de comunidades carentes sobre a covid-19, atingindo pessoas que não saibam ler ou tenham dificuldade de visão.

Vídeo em libras

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) desenvolveu um vídeo em libras (língua brasileira de sinais) para orientar a comunidade surda sobre métodos de prevenção ao contágio do coronavírus. O conteúdo foi lançado nesta terça-feira (14) e está disponível de modo online neste link.

FILMES E SÉRIES

As plataformas de streaming têm ganhado grande visibilidade nos últimos anos, e agora, mais que nunca, são um ótimo Passa-Tempo durante o isolamento.

Amazon Prime Vídeo – A prime vídeo estendeu seu período de avaliação, apesar de não ser a plataforma de stream mais usada do mundo, ela possui ótimos conteúdos, como o indicado ao oscar Cold War, e um original de Shia Labeouf, Honey Boy.

Disney Plus – O serviço por si, não está gratuito, mas a Disney está antecipando a chegada de filmes recém estreados na plataforma, como o aclamado Frozen 2. Uma ótima maneira de manter as crianças entretidas durante a quarentena.

Foxtel – Independentemente de sua assinatura, a Foxtel estará liberando todo seu conteúdo, para entreter seus assinantes durante a quarentena.

GAMES

Gartic- Com o aumento de casos de coronavírus e da reclusão social, o jogo brasileiro de desenhos e adivinhação conseguiu um aumento de 1600% na média de downloads por dias em uma semana. Disponível para baixar no celular ou jogar pelo site no computador.

State of Decay 2 – No gamer, o jogador deve controlar uma comunidade para sobreviver em uma sociedade que resiste a ataques de zumbis. Em tempo de pandemia, erradicar o mundo da praga zumbi parece uma excelente ideia.

