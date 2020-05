COVID-19: o que fazer com as crianças na quarentena

Muitas escolas estão enviando tarefas para serem desenvolvidas em casa, por isso é importante estabelecer uma rotina de estudos e nela incluir a brincadeira, que é fundamental.

As pedagogas e professoras do Centro Universitário São Camilo, Gleidis Roberta Guerra e Camila Cuadrado Proença falam sobre esse momento de isolamento social que levam os pais a questionarem como podem estabelecer uma rotina que ajude nas demandas sociais.

“Todos esses dias em casa nos leva a questionar o trabalho das professoras que ficam com 30 ou 40 crianças dentro de uma sala por horas. A maioria dos pais não sabem o que fazer para entreter as crianças em certos momentos. O que precisamos lembrar é que a criança desenvolve muito rápido nessa fase. Para ela tudo é novidade e experiência, por isso é importante fazer com que ela se movimente e esteja ativa. Um bom exemplo é participar das atividades do cotidiano da casa, que já pode ser uma grande brincadeira”, destaca Gleidis.

Tudo para uma criança pode virar brincadeira, quanto mais lúdicas forem as atividades, maior será a diversão e a aprendizagem. O tempo tem que ser bem distribuído e os pais podem resgatar brincadeiras de suas infâncias, ou até mesmo dos avós. A pedagoga Guerra cita algumas atividades que podem divertir as crianças e os adultos.

• Pular amarelinha;

• Fazer brinquedos com sucata;

• Girar pião;

• Dançar;

• Contar histórias;

• Assistir a um filme juntos e conversarem sobre o filme;

• Jogos de tabuleiro que envolvam a família.

Para a professora Camila, seguir à risca a rotina intensa que os adultos têm nessa fase de isolamento social, demanda a criação de um semanário para adequar as tarefas de todos na casa e de alguma agregar conhecimento às crianças.

• Determine um horário para todos acordarem, para as refeições e para as atividades que escola envia. Crie a rotina da semana com as próprias crianças e procure alinhar sua rotina de trabalho com elas, mostrando em quais horários você não estará disponível.

• Torne alguns momentos corriqueiros um tempo de convivência e troca de experiências. Convide seus filhos para ajudar a organizar as refeições. Você pode decidir e fazer o jantar, já deixando comida suficiente para o almoço do dia seguinte.

• Por último, mas jamais menos importante, construam coisas juntos. Façam projeto que fiquem na memória e na história de vocês. Pode ser um grande quebra cabeça, um percurso para os carrinhos passarem ou uma cozinha pequena de materiais reciclados. Desenhem, escolham os materiais, improvisem e executem.

“Importante lembrar que as dicas não são destinadas a substituírem os professores e nem fazer o trabalho deles, mas são valiosas para que você aproveite com o seu filho cada momento, assim como nós professora aproveitamos com eles. No final de tudo isso, as brincadeiras e os momentos em que todos estiverem juntos serão cultivas e se tornarão boas lembranças”, conclui as professoras.