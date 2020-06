Covid-19 favorece o Home Office no Brasil. Confira dicas para manter produtividade

Segundo o médico ortopedista pediátrico David Nordon, fazer home office tem vantagens, mas também desvantagens. O bom desempenho e a produtividade dependerão de uma série de fatores determinantes. Entre eles estão a disciplina e o foco.

“Fazer home office, na prática, já é um benefício pelo ganho do tempo que deixa de ser perdido no deslocamento até o local de trabalho. Em uma cidade como São Paulo, com o trânsito carregado, as pessoas chegam a ficar entre duas e três horas em movimento até chegarem ao seu destino. Outro benefício é a economia com a alimentação, já que muitos trabalhadores não são beneficiados com vale alimentação e pagam as suas refeições do próprio bolso. Existe também a flexibilidade de horários e a possibilidade de estar mais próximo da família”, comenta o médico.

No entanto, seguir algumas regras é importante para que a produtividade não caia no período de trabalho em casa. O Dr. David Nordon, que realiza parte de sua jornada em home office, numerou seis delas para ajudar os profissionais a se manterem ativos de forma eficaz e dinâmica.

1 – Escolha um bom local de trabalho

Tenha um espaço para trabalhar sem ser interrompido por circulação de pessoas, animais e livre de ruídos externos.

2 – Tempo de concentração

O tempo de concentração varia entre as pessoas. Normalmente esse período está entre 20 e 25 minutos. Alguns vão além, entre 40 e 45. Outros poucos conseguem expandir esse tempo para duas ou três horas. Descubra qual é o seu tempo e não vá além. Ao final dele levante, faça uma pausa de cinco minutos para um café, água, vá ao banheiro.

Essa pausa ajudará a “zerar” para reiniciar. Você perceberá que está até mais produtivo do que quando estava trabalhando no escritório.

3 – Defina o seu horário de trabalho

Não estar preso ao horário comercial torna o home office muito mais interessante. A maleabilidade nos horários favorece a produtividade, pois você poderá acordar mais cedo para trabalhar ou para desenvolver a sua atividade à noite, por exemplo. Pode também determinar horários diferenciados para alternar com as atividades profissionais e a rotinas da família. Quando há essa flexibilidade, a produtividade tende a aumentar.

4 – Afaste o celular

O celular pode ser um grande problema na concentração. Os grupos de Whatsapp, notificações de redes sociais ou outras sinalizações do aparelho prejudicam a concentração. Se não puder deixar desligado, tire o som. Mexa no aparelho em períodos determinados, defina no máximo 30 minutos. Responda as massagens e concentre-se novamente para voltar. Existem estudos que comprovam que ter o celular no mesmo ambiente prejudica a resposta do profissional ao trabalho. O ideal é deixá-lo longe.

5 – Conceito Deep Work

Foco no trabalho ou imersão no trabalho, em tradução livre. Esse é um conceito muito interessante sobre o período dedicado apenas para o trabalho. Nada pode tirar o foco da atividade desenvolvida nesse tempo. O Deep Work varia de acordo com o ciclo de concentração de cada um. Peça para quem estiver em casa não interromper no período. Se necessário coloque uma plaquinha na porta do seu escritório, não veja e-mails, mensagens ou atenda ao telefone. Evite distrações.

6 – Dedique um tempo para começar o dia

Faça um exercício de concentração ou de mindfulness (meditação). Existem aplicativos disponíveis para todos os celulares. E providencie uma lista de afazeres para nortear o seu dia. À medida que for realizando as tarefas, coloque uma indicação de conclusão com caneta marca texto. Essa pratica ativará o sistema de recompensa do cérebro com a visão do trabalho realizado, o que proporciona a agradável sensação de bem-estar.