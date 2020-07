COVID-19: Caieiras tem uma das menores taxas de letalidade da região

Ao analisar a taxa de letalidade da doença, por exemplo, é possível notar que a cidade tem uma das taxas de letalidade mais baixas entre toda a região: são 731 casos confirmados, dos quais 50 foram levados a óbito, o que resulta numa taxa de letalidade de 6,9%. E vale ressaltar que dos 731 confirmados, 393 (quase 60%) já estão curados.

Logo no início da pandemia, o prefeito criou o Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, reunindo representantes de todas as secretarias para desenvolver ações de combate à doença.

Nesse mesmo período, todas as atividades que concentravam muitas pessoas foram canceladas, como as aulas na rede municipal, o funcionamento de espaços públicos foi interrompido, bem como eventos.

Com o avançar da doença não só no município, mas em todo o país, foi necessário adotar medidas ainda mais preventivas e, por isso, a criação do Centro Médico de Combate ao Novo Coronavírus se tornou tão fundamental para reforçar o combate ao novo Coronavírus.

Além dos leitos do Pronto-Atendimento Municipal e dos locados junto a um hospital privado, Caieiras passou a contar com mais 32 vagas no Centro Médico, totalmente preparados para prestar o suporte necessário a quem precisar se internar para tratamento por mais dos cerca de 40 profissionais de saúde que lá lutam diariamente com o único objetivo de salvar vidas. A boa notícia é que, até o momento, a equipe do Centro Médico obteve 100% de sucesso, com a cura de todos os que lá foram internados.

Em iniciativa inédita, em conjunto com os demais municípios da região e o Governo do Estado, foram contratados mais 28 leitos de UTI no Hospital Previna.

Recentemente, o prefeito instituiu a telemedicina no município, com foco no acompanhamento dos munícipes que foram notificados e diagnosticados com a COVID-19, em que os médicos avaliam a evolução do paciente e possíveis problemas causados durante o tratamento e processo de cura.

“Desde o início dessa pandemia estamos com força total para contê-la e salvar o máximo de vidas possível. Creio que estamos no caminho certo e não vamos baixar a guarda. É importante que a população também faça a sua parte, ficando em casa, se puder, e utilizando máscara e álcool gel com frequência”, salientou o prefeito Gersinho Romero.