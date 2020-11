Covas tem 58% dos votos válidos e Boulos, 42%, aponta Ibope

De acordo com a primeira pesquisa feita pelo instituto, o candidato ‘tucano’ é preferência para 58% dos entrevistados contra 42% de Guilherme Boulos (PSOL). A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

O Ibope ouviu 1001 eleitores entre os dias 16 e 18 de novembro. Covas e Boulos disputarão o segundo turno no dia 29 de novembro.

No domingo, 15, o peessedebista recebeu 1.754.013 votos (32,85%), ante 1.080.736 votos (20,24%) do líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). Considerando os votos válidos, o candidato do PSDB tem 47% e o do PSOL, 35%; brancos e nulos somam 14% e outros 4% estão indecisos.