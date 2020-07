Covardia insidiosa

Absurdamente temos nos confrontado e literalmente sido afrontados e vilipendiados por aquilo que se costumou definir como fake news. Preocupação extremada, gritada aos quatro cantos do país, e mesmo do mundo, como se das condutas mais mesquinhas desse tal bicho homem, a divulgação de mexericos fosse a mais odiosa. E, interessante, teses e mais teses construídas sobre o que seria exatamente as tais “fake”, que seriam providas à categoria de crime, quem sabe punido ainda com crime de reclusão.