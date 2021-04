Covardes da pandemia

Por várias vezes, abordamos nos editoriais do jornal Regional News que muito dos problemas existentes no Brasil nem sempre tem como culpado nossos políticos e que a corrupção está no DNA da maioria dos brasileiros.

Mais uma prova que não estamos errados vem os flagrantes de pessoas da área da saúde simulando aplicar no braço de idosos, a vacina contra a Covid-19, que já matou mais de 310 mil pessoas. A condenável e repugnante ação pode ser vista em vários estados do País.