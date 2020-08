Correios entram em greve por tempo indeterminado

Além de não terem chegado a um acordo com a empresa em termos salariais, os sindicatos querem marcar posição contra os planos do governo federal de privatizar a empresa.

A FENTECT, Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares, informou que tenta, desde o início de julho, dialogar com a direção dos Correios, mas sem retorno.

Ainda segundo a entidade, desde o dia 1º de agosto houve a revogação do atual acordo coletivo, que seria válido até 2021. A federação afirma que foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte e auxílio para filhos com necessidades especiais.

Por se tratar de um serviço essencial, um número mínimo de trabalhadores irá permanecer trabalhando.