Corpos são encontrados ao lado de moto roubada em Caieiras

De acordo com informações dos agentes de segurança que atenderam a ocorrência, a moto tinha sido roubada no bairro do Limão, zona norte da capital paulista.

A polícia busca informações para descobrir quem efetuou os disparos. Uma câmera de segurança instalada em um galpão desativado pode ter registrados cenas do crime e ajudar na investigação.

Segundo noticiou o jornal Primeiro Impacto (SBT), os suspeitos foram localizados por um motorista que passava no local, que acionou a GCM, Guarda Civil Municipal, ao avistar um dos corpos. Os agentes chegaram e encontraram outro rapaz caído próximo de uma área de mata.

O caso será investigado pelo SHPP, Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Delegacia Seccional de Guarulhos (SP).