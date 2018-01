Corpo foi encontrado pela GCM no Portal das Laranjeiras

De acordo com a GCM, após receber uma denúncia anônima, as guarnições composta pelos guardas Wanderson André, Pedro, Elielson,Vagner e Alberto foram até o local e após buscas na mata, encontraram um cadáver do sexo masculino enrolado em um plástico preto.

Com a chegada da perícia foi possível notar que o rapaz apresentava perfurações de arma de fogo na cabeça e na mão.

A ocorrência está em andamento e as investigações serão iniciadas para identificar a vítima e esclarecer o crime.

Ainda neste domingo, os GCMs prenderam um homem acusado de furtar um aparelho celular de um deficiente visual. As duas ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Polícia de Caieiras.