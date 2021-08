Corpo de homem foi encontrado dentro de rio em Franco da Rocha

De acordo com a Polícia Militar, equipes policiais foram acionadas ao endereço para encontrar um cadáver. O corpo estava boiando dentro do rio, segundo os agentes.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a retirada da vítima. Após o resgate, foi constatado que se tratava de um homem de aproximadamente 30 anos.

Os possíveis familiares da vítima estão no local e aguardam a chegada da perícia para o reconhecimento. De acordo com a família, o homem que procuram possui problemas com alcoolismo.

Segundo a Polícia Militar, não há sinais de violência ou agressão ao homem.