Corpo de Gugu Liberato chega ao Brasil na quinta-feira, 28

A previsão de abertura para o velório é de 12 horas, de quinta-feira, 28, e o público, a família e os amigos do apresentador terão aproximadamente 24 horas para fazer uma última despedida antes de seu sepultamento, que acontecerá na sexta-feira, no Cemitério Gethsêmani, no Morumbi.

A entrada popular ao Salão Monumental da ALESP será feita pela Av. Sargento Mario Kozel Filho, Paraiso.