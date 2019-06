Corpo carbonizado encontrado em Várzea Paulista é de adolescente desaparecida

Familiares tinham registrado um boletim de ocorrência em Franco da Rocha por desaparecimento. A menina saiu de casa por volta das 12h30 e falou com a família pela última vez às 17 horas do mesmo dia, quando avisou que iria para Franco da Rocha entregar produtos para um cliente.

O corpo da vítima foi encontrado no bairro da Mursa, em Várzea Paulista, por uma moradora da região. De acordo com a Guarda Civil Municipal, a mulher cria galinhas na área e foi procurar as aves quando se deparou com o corpo parcialmente carbonizado e em estado avançado de decomposição.

A vítima foi encaminhada ao IML, Instituto Médico Legal, de Jundiaí e reconhecida por parentes. A causa da morte é desconhecida e a polícia acredita que Miriã tenha sido assassinada em outro local e deixada enrolada no matagal.