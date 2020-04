Covid-19: Sobe para nove número de mortos em Caieiras

De acordo com a pasta, dentre os 35 casos confirmados com coronavírus, ocorreram até o momento nove óbitos, dos quais oito são idosos com 60 anos ou mais e sete eram portadores de doenças crônicas.

Ainda segundo a secretaria, prezando pela transparência, é importante mencionar que, desde o último boletim, na sexta-feira, 10, foram confirmados mais quatro mortes, sendo que isto não significa que os mesmos ocorreram durante este período, pois, devido à grande demanda no Instituto Adolfo Lutz, eles só foram confirmados agora. “Há uma demora na liberação de resultados para todas as cidades e nossos boletins são calcados com base nestas confirmações”, informou a pasta.

Até o momento, o município apresenta 150 casos notificados, 42 aguardando confirmação do Instituto Adolfo Lutz, 73 descartados, 35 confirmados e, agora, nove óbitos.

Como medida adotada pela prefeitura, os detalhes da pessoa que faleceu e das pessoas confirmadas com a Covid-19 não serão divulgados para preservar os pacientes.

Fica novamente o alerta de que o distanciamento social é fundamental para barrar a transmissão do vírus, por isso, quem puder, FIQUE EM CASA e ao precisar sair utilize máscara e álcool gel.