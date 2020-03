Coronavírus: Postos do Poupatempo ficarão fechados até 30 de abril

A medida atende ao decreto estadual, publicado no sábado, 21, que reconhece situação de calamidade pública e faz parte do enfrentamento ao Covid-19. Assim, os agendamentos de serviços para os próximos dias estão automaticamente cancelados.

Para compensar, a população já tem mais de 40 serviços digitais que podem ser realizados por meio do portal www.poupatempo.sp.gov.br, sem sair de casa, com a mesma qualidade, totalmente online, pelo computador ou celular. Pelo canal é possível solicitar o Atestado de Antecedentes Criminais, Declaração de extravios de documentos, serviços na área da Educação, Sabesp, CDHU e de algumas administrações municipais, entre outros.

O cidadão que precisar de suporte contará com os canais de atendimento do Poupatempo: portal, chatbot (Poupinha) e telefones que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. Para capital e Região Metropolitana e celular: 4135-9700 e o 03008471998 para demais municípios do estado.

Por segurança, já que são touch e precisam de confirmação da biometria, todos os totens de autoatendimento, inclusive os localizados em estações de Metrô, CPTM, supermercados e demais localidades já foram desabilitados.

O Poupatempo segue todos os protocolos oficiais do Centro de Contingência do Coronavírus, do Governo de São Paulo, e desde o início da pandemia do Covid-19 trabalha com ações de orientação para conter a doença.