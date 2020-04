Coronavírus: Economize gás de cozinha durante período de isolamento

Com o aumento do tempo em casa, podem surgir aumentos nos gastos básicos, como energia elétrica, água e gás. Este insumo, aliás, preocupa bastante os consumidores já que tem sofrido altas variações nos preços nas últimas semanas.

Nessa hora, várias práticas passadas de geração em geração podem ajudar na redução do consumo. Durante o isolamento, adultos e crianças ficarão o tempo todo em casa, aumentando assim, a frequência das refeições. Mesmo assim, é possível fazer com que o botijão de 13 kg dure mais.

Confira algumas dicas produzidas por especialistas do aplicativo Chama, que permite uma pesquisa de preço do produto pelo celular, para economizar no uso do botijão de gás:

1 – Pré-aqueça o forno pelo tempo necessário

Alguns alimentos, como assados, requerem o pré-aquecimento do forno, mas não é preciso fazer isso por um longo período. Geralmente 10 minutos antes a 200 ºC fará com que a temperatura fique média e ideal para boa parte dos alimentos.

2 – Use panelas proporcionais à boca do fogão

O uso da panela deve ser equivalente ao tamanho da boca do fogão ou há desperdício de gás, pois parte do calor gerado acaba passando para o ar e não

para a panela.

3 – Use o vapor

Enquanto cozinha outros alimentos, é possível utilizar o vapor do preparo colocando uma escorredeira metálica sobre a panela para cozinhar legumes.

4 – Use a tampa da panela

O preparo de pratos como macarrão, por exemplo, permite que o cozimento seja feito com o fogo desligado ao usar a tampa. Para isso, basta deixar a água ferver, adicionar a massa, desligar o fogo e tampar.

5 – Forno fechado e cheio

Abrir e fechar a porta do forno muitas vezes é a receita para o desperdício de gás. Tente observar os alimentos utilizando a luz interna e, sempre que possível, asse mais de um alimento ao mesmo tempo.

6 – Muito vento

Evite colocar o fogão perto de lugares que corre muito vento como janelas, portas, ventiladores para que assim as chamas não apaguem e o gás escape.

7 – Corte em pedaços menores

Alimentos cortados em partes pequenas cozinham mais rápido, fazendo com que o gás seja menos utilizado.

8 – Atenção aos sinais de que o gás está acabando

Quando o botijão está no fim, as chamas ficam com as pontas avermelhadas, o que demonstra que a combustão não está sendo eficaz e que a pouca quantidade de GLP “queima” com dificuldade em reação com o oxigênio.

9 – Abuse da panela de pressão

Uma grande aliada na economia de tempo é a panela de pressão, que além disso reduz os gastos com gás. A pressão faz até os alimentos mais difíceis cozinharem com mais facilidade, sem que eles precisem ficar por tempo prolongado na panela.

10 – Peça gás pelo app Chama

Se acabar o gás, baixe o aplicativo Chama, no qual os usuários podem fazer pesquisa de preço para escolher o revendedor mais barato e têm acesso às várias facilidades como fazer o pagamento pela ferramenta ou no momento da entrega em dinheiro, cartão ou débito e tempo de entrega. Também é possível escolher o revendedor ou marca preferidos e ainda ver avaliação de outros usuários que já compraram naquela unidade. Acompanhar a entrega em tempo real é outra das vantagens do aplicativo.