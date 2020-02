Coronavírus, como se prevenir

A pessoa infectada é um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro.

Ao retornar da viagem, o paciente apresentou os sinais e sintomas compatíveis com a doença que são febre, tosse seca, dor de garganta e coriza.

Embora não exista motivo para preocupação, vamos mostrar quais os cuidados para evitar o contágio desse vírus que causa doenças respiratórias, algo semelhante a um resfriado comum, tanto nos seres humanos quanto nos animais.

Em casos mais extremos, a doença pode causar uma pneumonia extremamente grave.

A transmissão é feita por contato de uma pessoa para a outra pela proximidade com o doente. Por conta disso, utiliza-se máscaras em locais públicos nas áreas onde o vírus está instaurado oficialmente.

Os coronavírus humanos comuns causam infecções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. Os sintomas podem envolver coriza, tosse, dor de garganta e febre.

Prevenção

A prevenção da transmissão do novo coronavírus deve ser feita, principalmente, pela higienização das mãos e de superfícies que possam estar contaminadas.

Dentre as medidas as serem tomadas, é recomendável portar álcool 70 para limpar prontamente as mãos antes de encostar em áreas como olho, nariz e boca.

A higienização também pode ser feita com água e sabão ou álcool gel, mas nunca apenas com água. Além das mãos, também é recomendável limpar com desinfetantes superfícies que possam estar infectadas e se manter a uma distância mínima de um metro de pessoas que estejam espirrando ou tossindo.

Já o uso de máscaras é mais recomendado para quem estiver em contato com alguém com qualquer sintoma gripal.