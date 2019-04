Corinthians vence São Paulo e é tricampeão paulista

Depois de empatar em 0 a 0 no jogo de ida no Morumbi, o jogo estava aberto e quem vencesse levava o caneco. O responsável por colocar o Corinthians na frente do marcador foi o lateral Danilo Avelar, de cabeça. No fim do primeiro tempo, Antony empatou em chute de perna canhota.

Após um segundo tempo de muita luta e sem brilho, Sornoza lançou Vagner Love que bateu no canto direito de Tiago Volpi, anotando o gol do título corintiano e levando a torcida ao delírio.