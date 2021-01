Coragem, força e fé

Estamos seguindo um caminho de progresso que não comporta retrocesso, tampouco passos preguiçosos em sua caminhada. No ano vindouro vamos nos preocupar com as coisas realmente importantes, com a fraternidade universal, com a caridade….ah…a caridade….essa senhora discretíssima que em sua pureza esconde suas obras…com o amor ao próximo, com nossa renovação íntima já tardia. Surgirão muitas oportunidades, muitas alegrias, alguns degraus, também, certamente, a serem escalados, mas altos o suficiente para nos impulsionar a uma melhor condição de humanidade, e mantendo no passado sentimentos como orgulho e a vaidade, relegados à condição de exemplos negativos a serem lembrados à distância.

Feliz ano novo. Muita saúde, muita paz e toda luz de Deus em nossos caminhos. Coragem! Força! Fé!