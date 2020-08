Corações especiais com luzes de amor

O amor é sentimento que torna todos os dias importantes, e se tivéssemos olhos para as coisas do mundo, no calendário veríamos a lembrança dos portadores de necessidades especiais ou pessoas com deficiência, nos termos da lei. Eles são muito maiores do que isso. São muito maiores do que nós, pobres desatentos egoístas. Saudade que se sente, brilha no rosto, escorrendo dos olhos.

Prefiro o termo pessoas especiais. Não por suas necessidades. Mas por seu coração, por sua história, sua resiliência silenciosa, muitas vezes. Por seu olhar. A graça de receber um presente desses não é daquelas que se compreende imediatamente. Tem que ser vista sob as luzes do amor ensinado há dois mil anos e ainda incompreendido. Pobres homens. Limitados. Pequeninos. Arrogantes. Até quando?