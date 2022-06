Copa São Francisco chega à 4ª rodada

O torneio conta com a participação de 16 times. A fase de grupos está programada para terminar em 3 de julho. Até lá, serão mais três rodadas.

Confira os confrontos do dia 12:

11h30 – Aliados x Da Vila

13h30 – Águia Azul x Praça Laranjeiras

15h30 – Pouca Brisa x Atlético Desportivo

Os jogos são realizados no campo do Esporte Clube São Francisco. Prestigie!

Futsal

A equipe do San Remo realizou dois jogos amistosos contra o time do Resenha, de Franco da Rocha, no domingo, 5, no ginásio Jacinto de Moraes, em Laranjeiras – Caieiras.

O 2º quadro venceu por 8 a 4. O time o técnico Juninho foi à quadra com Alemão, De, Gustavo, Flavio, Isa, Henrique, Maca, Tatu.

Já o 1º o quadro ganhou por 6 a 3. Entraram em quadra: Rafael, Paulinho, Xirra, Isa, Gustavo, Maca, Tatu e De.

Siga o Rnews nas redes sociais