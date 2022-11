Este encontro acontecerá no Catar, dentro do Estádio Nacional de Lusail, estádio com capacidade para 80 mil torcedores, foi preparado exclusivamente para a esta Copa do Mundo.

O local da disputa está distante cerca de 23 km do Westin Doha Hotel & Spa (hotel onde a seleção brasileira será hospedada para esta temporada futebolística mundial).

Siga o Rnews nas redes sociais